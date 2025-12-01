Matera: 448 visite domenicali in 3 mesi per abbattere le liste d’attesa: “Impegno concreto verso i cittadini”

Prosegue con successo la campagna di visite domenicali organizzata dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, finalizzata all’abbattimento delle liste d’attesa e al miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari ai cittadini.

Nei primi tre mesi di attuazione del programma, ovvero settembre, ottobre e novembre 2025, sono state effettuate complessivamente 448 prestazioni domenicali tra visite specialistiche ed esami diagnostici, eseguiti nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, nell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro e nel presidio di Tinchi.

Nella giornata di ieri, domenica 30 novembre, sono state effettuate 15 prestazioni di Chirurgia Vascolare e 7 di endoscopia all’Ospedale di Matera.

A questo dato si aggiunge un numero significativo di visite e prestazioni strumentali extra, effettuate di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, nelle varie Unità Operative dei tre presidi ospedalieri citati, al di fuori dell’orario di servizio.

“I risultati ottenuti finora – afferma Maurizio Friolo, Direttore Generale dell’ASM – sono davvero confortanti e ci permettono di incrementare in maniera significativa il numero totale di visite ed esami diagnostici. Un modo concreto per migliorare l’accesso alle cure contribuendo a ridurre le liste d’attesa.

Uno sforzo non indifferente, realizzato grazie alla disponibilità dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato con l’Azienda per dare un segnale di efficienza e attenzione verso la comunità. Sulla scorta di questo successo, stiamo già programmando il calendario per le prossime domeniche, in modo da dare continuità al programma di abbattimento delle liste”.

In dettaglio, da settembre a novembre, sono state effettuate di domenica 52 prestazioni di Chirurgia vascolare, 16 di Risonanza Magnetica nucleare, 21 di Ortopedia, 47 di Endoscopia digestiva, 42 di Radiologia, 143 di Endocrinologia, 32 di Medicina, 5 di Pneumologia, 90 di Diabetologia.

“I numeri raggiunti in questi primi tre mesi – commenta l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico – confermano un avanzamento concreto nella strategia regionale di riduzione delle liste d’attesa e di rafforzamento dell’offerta specialistica.

Le numerose prestazioni domenicali e l’impegno aggiuntivo garantito nei diversi presidi, testimoniano un’organizzazione che sta producendo risultati misurabili.

Proseguiremo su questa linea, rafforzando ulteriormente la programmazione; colgo l’occasione per rivolgere, ancora una volta, un sincero ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti: senza la loro disponibilità e dedizione, questo traguardo non sarebbe stato possibile”.