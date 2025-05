Matera, 30ª edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna”: entra nel vivo la parte sportiva. Cosa c’è da sapere

Venerdì 16 Maggio dalle ore 19:00 appuntamento con i sorteggi della 30° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” nel salone “Don Franco Taccardi” della Parrocchia di San Giacomo a Matera.

Dopo le due serate, che hanno visto i partecipanti prendere parte alla benedizione delle squadre e delle fasce di capitano, lunedì e martedì con la parte spirituale della kermesse, ecco entrare nel vivo la parte sportiva.

I promotori dell’iniziativa spiegano:

“Come nella scorsa edizione, si procederà ad un sorteggio ed un girone unico, dove tutte le squadre potranno affrontarsi tra di loro, rendendo ancora più vivo ed appassionante il torneo, con sorprese che potranno essere dietro l’angolo per le squadre.

Come visto nella passata edizione, la formula “nuova Champions” funziona ed appassiona.

La partenza delle gare dei gironi è fissata per lunedì 26 Maggio dalle ore 21:00 ed accompagnerà gli spettatori, sempre caldi e numerosi sugli spalti della struttura sportiva della Parrocchia di San Giacomo, sino alla finale prevista per la seconda metà di luglio.

Due mesi di calcio a cinque, passione, divertimento e belle serate, promosse per il trentesimo anno consecutivo dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Ogni serata, anche in questa edizione, sarà possibile seguirla sui canali social del Comitato, grazie al lavoro dei giornalisti e professionisti di The Mag e Sport On Fire, pronti a garantire la possibilità, anche agli appassionati più lontani, di seguire l’evento.

Il tutto, sarà preceduto dalla serata dedicata alla Supercoppa “Maria Santissima della Bruna” – Memorial “Vito Chimenti”, che andrà in scena martedì 20 Maggio con inizio della serata alle ore 21 e l’intrattenimento e il service offerto da Carlo Iuorno e la sua Be Sound.

La serata vedrà contrapposte le migliori compagini della passata edizione e sarà il preludio per lo spettacolo sportivo offerto sul campo da tutte le società iscritte, dalla categoria Open, a quella Over40, passando per la Juniors e per i tornei giovanili che si terranno invece nella struttura di San Giuseppe Artigiano”.