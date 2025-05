Matera: 200 studenti fra lucani e di alcune città europee, uniti nel nome della musica per la Festa dell’Europa. Il progetto

L‘”Inno alla gioia” di Ludwig Van Beethoven, inno ufficiale dell’Unione Europea, risuona grazie al talento di circa 200 studenti fra lucani e di alcune città europee, uniti nel nome della musica per la Festa dell’Europa.

Il progetto è nato in occasione delle celebrazioni dello scorso 9 maggio, quando l’inno tratto dalla nona sinfonia di Beethoven e il “Te deum” di Charpentier, usato come sigla dell’Eurovisione, sono stati eseguiti a Matera dalla European Junior Orchestra composta da 35 studenti provenienti delle scuole cittadine tra i 10 e i 14 anni.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con gli Istituti Comprensivi “Bramante – Torraca”, “Pascoli”, “Fermi”, “Minozzi – Festa” e “Semeria”, con il sostegno del Comune di Matera, il patrocinio dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, il supporto dell’Orchestra Sinfonica di Matera e dell’Associazione Volontari Open Culture 2019.

La prima orchestra per ragazzi ispirata ai valori dell’Europa è nata dalla sollecitazione dell’Istituto “Torraca – Bramante” di estendere a tutti gli istituti comprensivi della città l’omaggio che da cinque anni veniva fatto all’Europa in questa giornata da parte dei propri studenti.

Nei giorni precedenti i talentuosi ragazzi si sono incontrati e trasformati in una vera orchestra dietro la guida del prof. Filippo Carretta, ospiti della sala prove dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

Nella giornata di debutto, la European Junior Orchestra si è esibita in otto piazze del centro storico della città dei Sassi, emozionando i tanti cittadini e turisti presenti.

Nelle varie tappe del percorso musicale, hanno portato il loro saluto le dirigenti scolastiche:

Caterina Policaro dell’ IC “Pascoli”,

Arcangela Paolicelli dell’IC “Semeria”,

Alma Tigre dell’IC “Minozzi – Festa”,

Isabella Abbatino dell’ IC “Fermi”,

Magda Berloco dell’IC “Bramante-Torraca”,

Grazia Giusto, Vicepresidente del Conservatorio di Matera,

Rita Orlando, Responsabile della progettazione culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019,

al Commissario Prefettizio del Comune di Matera, Raffaele Ruberto.

L’invito a festeggiare l’Europa è stato poi allargato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 agli altri istituti comprensivi della Basilicata e alla rete delle Capitali Europee della Cultura, cui è stato chiesto di eseguire l'”Inno alla gioia” in un luogo simbolico del proprio comune e a registrare la performance, per farla confluire in un video corale.

Ad accogliere con entusiasmo la proposta sono stati in Basilicata gli istituti comprensivi:

Benedetto Croce di Marsico Nuovo (PZ),

l’IC Scanzano-Montalbano (MT),

il Torraca-Lavista di Potenza,

l’IC Moliterno-Spinoso-Tramutola (PZ),

il Pitagora di Bernalda (MT).

Per un totale di 137 studenti!

Dalla rete delle Capitali Europee della Cultura sono arrivati i contributi delle scuole di Larnaka 2030 (Cipro), Niksic 2030 (Montenegro), e Jerez de la Frontera 2031 (Spagna).

Claudia Datena, Dirigente dell’USR di Basilicata sottolinea:

“Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in occasione della Giornata dell’Europa che ha consentito alle scuole del territorio di partecipare attivamente all’esecuzione dell’Inno alla Gioia, simbolo dell’unità e dei valori comuni dell’Unione Europea.

Questo momento rappresenta non solo un’occasione di celebrazione, ma soprattutto un’opportunità formativa di grande valore: la musica, linguaggio universale, diventa veicolo di educazione civica, occasione per promuovere consapevolezza, senso di appartenenza, partecipazione.

Vedere tanti bambini e ragazzi uniti in un gesto simbolico così potente è motivo di orgoglio e speranza per il futuro dell’Europa.

Ringrazio la Fondazione Matera Basilicata 2019 per aver promosso questo significativo evento e tutte le scuole che vi hanno aderito, testimoniando come la scuola sia protagonista nella costruzione di una società aperta, solidale e consapevole”.

Ecco alcune foto della giornata.