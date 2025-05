A Grassano tutto pronto per la “Merenda nell’Oliveta”: i ragazzi, veri protagonisti. Il programma

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Grassano in collaborazione con le classi seconde della scuola secondaria di I grado ed il mondo associativo, ha organizzato l’edizione 2025 della “Merenda nell’Oliveta”.

Una importante iniziativa che vedrà esperti del settore, istituzione locali, provinciali e regionali ed i ragazzi, veri protagonisti attraverso la presentazioni di lavori dedicati ed alla presentazione di alcune domande rivolte agli ospiti sul mondo che ruota intono all’olivicoltura.

A fine convegno, insieme ai partecipanti, si raggiungerà l’Oliveta in via Strettolone per trascorrere momenti di cordialità e convivialità e per consumare la merenda con l’eccellenza dell’Olio dei produttori locali.

L’appuntamento è per domani, Venerdì 30 Maggio 2025 a partire dalle ore 9.00 presso l’Auditorium Comunale della Pace.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.