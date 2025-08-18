Maltempo in Basilicata: nuova allerta meteo della Protezione civile

La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali del nostro Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, Lunedì 18 Agosto 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro