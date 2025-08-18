Basilicata: oltre 50 raccolte per fare fronte all’appello di emergenza sangue. Aiutiamo chi ne ha più bisogno!

AVIS Regionale Basilicata con la grande collaborazione delle sedi comunali AVIS, metterà in atto, nella seconda metà del mese di Agosto, oltre 50 raccolte per fare fronte all’appello di emergenza sangue.

Le giornate di raccolta saranno organizzate in oltre 40 sedi in tutto il territorio lucano, il calendario delle donazioni sarà consultabile sul sito AVIS Regionale www.avisbasilicata.it

Come si apprende da una nota:

“L’appello a donare è rivolto sia ai nostri abituali donatori, che a donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni che godono di buona salute e siano di peso minimo 50 kg.

Vi aspettiamo numerosi nelle sedi comunali di tutto il territorio, ricordate: IL SANGUE NON SI FABBRICA, SI DONA.

Unisciti a noi di AVIS per questa importante iniziativa, aiutiamo chi ne ha più bisogno!”.