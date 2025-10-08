La Scuola in Ospedale di Matera premiata a livello nazionale!

La Scuola in Ospedale IC Fermi di Matera ha ricevuto questa mattina un importante riconoscimento nell’ambito del concorso artistico-letterario nazionale “Magicamente… vola con la fantasia”, promosso dall’Associazione “Il Sogno di Iaia” e dal Ministero dell’Istruzione.

Cinque alunni ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, seguiti dall’insegnante Anna Maria Viggiano sono stati premiati per i loro elaborati sul tema “La magia di un abbraccio”, con menzioni speciali per il contenuto emotivo, la scrittura e l’originalità.

Un alunno ha ottenuto il primo premio nazionale nella categoria poesia, ricevendo in premio un PC portatile, mentre la scuola dell’ospedale ha ricevuto una fotocamera digitale e diversi gadget.

La premiazione si è svolta nel reparto di Pediatria, alla presenza del Direttore Medico Gaetano Annese che ha portato i saluti della Direzione Strategica dell’ASM, di Francesca Martinelli responsabile de Il Sogno di Iaia, dei volontari dell’Oasi del Sorriso, dei medici e del personale sanitario e di Spiderman e Minnie che hanno rallegrato i piccoli ospiti del reparto.

“Una iniziativa encomiabile – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- che ha unito educazione, creatività e solidarietà, sottolineando l’importanza dell’impegno della scuola in ospedale e del valore umano delle realtà associative che animano la permanenza in reparto dei giovani pazienti”.