Incendi a Matera: serve sicurezza e prevenzione. L’incontro

La Confcommercio di Matera a seguito dei recenti incontri svolti con le istituzioni in materia di sicurezza, visti gli ultimi avvenimenti di cronaca, al fine di informare e sensibilizzare le attività commerciali in materia di sicurezza e prevenzione incendi, organizza un incontro rivolto alle imprese, a cui prenderanno parte:
- il Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Ing. Amalia Tedeschi,
- il Comandante della Polizia Locale di Matera, Dott. Paolo Milillo.
L’incontro si terrà il 19 febbraio 2026 alle ore 15.30 presso la sede di Confcommercio Matera sita in Via Trabaci (Piazza Tre Torri) 33/4.