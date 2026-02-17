Basilicata, scomparsa la madre del Presidente del Consiglio regionale: il messaggio di cordoglio

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Laurita Maria Anna Ielpo, madre del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella.

Queste le parole del Governatore:

“La perdita di una madre rappresenta un dolore che scuote le fondamenta dell’animo, un vuoto che nessuna parola può colmare interamente.

A Marcello, collega e protagonista della vita civile della nostra terra, rivolgo un abbraccio fraterno.

Conosco la forza del legame che lo univa a sua madre, una donna che ha rappresentato un pilastro di valori e di dedizione per la sua famiglia e per la comunità di Lauria.

In questo momento di profonda sofferenza, la mia vicinanza si estende a tutta la famiglia Pittella, ai figli e ai nipoti, che oggi piangono la scomparsa di un punto di riferimento insostituibile.

A Marcello, al fratello Gianni e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte mia e della Giunta regionale”.

Siamo vicini alla famiglia dopo questa terribile perdita.