In Basilicata concerto gratuito di Giusy Ferreri! Ecco quando

Un’imperdibile tappa lucana per una delle voci più iconiche del panorama musicale italiano: GIUSY FERRERI sarà in concerto sabato 14 giugno 2025 a Oppido Lucano (PZ), in Piazza Salvo D’Acquisto, per una serata di grande musica (ingresso libero).

GIUSY FERRERI sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da:

Andrea Polidori (batteria),

Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth),

Davide Aru (chitarre),

Gabriele Cannarozzo (basso e moog),

Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

GIUSY FERRERI, dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino.

Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni:

“Non ti scordar mai di me”,

“Novembre”,

“Il Mare Immenso”,

“Ti Porto A Cena Con Me”,

“Partiti Adesso”,

“Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali:

Tiziano Ferro,

Nicola Piovani,

Marco Masini,

Michele Canova,

Sergio Cammariere,

Takagi & Ketra,

Corrado Rustici,

Federico Zampaglione,

Bungaro e molti altri,

con Linda Perry.

A febbraio 2022 è uscito “Cortometraggi” (Columbia/Sony Music), l’ultimo album di inediti contenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e i singoli “Gli Oasis di una volta”, “Causa effetto” “Cuore sparso” e “Federico Fellini”.

Di seguito la locandina con i dettagli.