“I Materani stupiscono sempre: tantissimi i doni della befana raccolti per i bambini bisognosi”! Ecco i dettagli

Anche quest’anno tantissimi i doni della befana per i bambini bisognosi che i cittadini hanno consegnato alla Parrocchia S. Rocco Matera e Case Accoglienza Don Tonino Bello e della Bruna.

Scrive un’organizzatrice dell’iniziativa:

“Stamattina abbiamo acquistato altri regali per i nostri bambini.

Abbiamo scelto con amore i doni da loro richiesti!

Mancano un paio di regali che non riusciamo a trovare ma non faremo rimanere nessuno senza il loro dono.

Per il resto abbiamo accontentato tutti tutti.

E per i bambini che non hanno fatto in tempo a lasciare il loro bigliettino ci ha pensato una nostra dolcissima amica facendomi recapitare uno scatolone pieno di giocattoli naturalmente nuovi.

Senza che io chiedessi nulla, perché non sempre chiedo.

Ci sono tantissimi che si sono offerti per acquistare i doni.

Ringraziamo tutti i nostri amici materani che riescono sempre e sono sempre di più a stupirmi.

Grazie Grazie”.

