Grottole entra nella rete delle Città della Ceramica: significative opportunità per il territorio

Il Comune di Grottole, in provincia di Matera, ha aderito ufficialmente all’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), con delibera di Consiglio Comunale del 13 marzo scorso.

Nelle scorse settimane l’Ente si era visto attribuire dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su proposta del Consiglio Nazionale Ceramico, il prestigioso riconoscimento di “Città della Ceramica”.

Un traguardo di straordinario valore culturale, economico e identitario, raggiunto grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e della CNA Matera, che ha accompagnato il percorso di candidatura e riconoscimento nonché dei Maestri ceramisti Pasquale Di Lena, Nisio Lopergolo e Biagio Lamberti, custodi della tradizione ceramica grottolese.

La lavorazione della ceramica a Grottole, infatti, vanta una storia plurisecolare che si intrecciata con le vicende del territorio lucano e con le culture che si sono succedute in questa terra.

Già in epoca medievale, le botteghe ceramiche locali erano punto di riferimento per l’artigianato dell’area murgiana e del Materano, producendo manufatti caratterizzati da forme robuste, decori geometrici e una tecnica raffinata tramandata di generazione in generazione.

La ceramica grottolese si distingue per l’utilizzo delle argille locali, lavorate con metodi tradizionali che ne esaltano le qualità plastiche e cromatiche, e per un repertorio decorativo fortemente legato al territorio, alla natura e ai simboli della cultura contadina lucana.

Questo patrimonio artigianale è stato preservato nel corso dei secoli grazie all’opera di maestri ceramisti e alle famiglie che ne hanno custodito saperi e tecniche.

L’Associazione Italiana Città della Ceramica riunisce i Comuni che hanno fatto della ceramica un elemento identitario e produttivo fondamentale, promuovendo la valorizzazione del patrimonio artigianale nazionale sul piano culturale, turistico e commerciale.

L’adesione di Grottole all’AiCC apre una serie di significative opportunità per il territorio:

il comune entra a far parte di una rete che comprende le più importanti realtà ceramiche italiane, con accesso a circuiti fieristici, eventi e manifestazioni di rilevanza europea;

potrà attrarre flussi turistici legati all’artigianato d’eccellenza e al patrimonio culturale immateriale, con ricadute dirette sull’economia locale;

i ceramisti e le botteghe artigiane locali potranno beneficiare di programmi di promozione, formazione e accesso a mercati nazionali e internazionali, rafforzando la competitività del settore.

L’AiCC, infine, favorisce iniziative di documentazione, ricerca e trasmissione delle tecniche ceramiche tradizionali, garantendo la continuità di un patrimonio immateriale di inestimabile valore, e facilita la partecipazione a bandi e progetti finanziati dall’Unione Europea per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo dei distretti artigianali.

Per il sindaco Angelo De Vito:

“l’ingresso di Grottole nell’Associazione Italiana Città della Ceramica è il riconoscimento di un’identità che ci appartiene da secoli.

La conservazione dei luoghi da sola non basta a preservarne il valore, ma occorre anche il coinvolgimento diretto della comunità che detiene la memoria dell’appartenenza delle generazioni succedutesi lungo i tempi.

Una nuova visione e un nuovo approccio su un territorio che ha ancora tanto da esprimere a partire dalla matrice più importante, appunto la tradizione della ceramica”.

Per l’assessore comunale alla cultura, Mariapina Cosentino:

“la ceramica non è soltanto un mestiere: è la voce del nostro territorio, la memoria viva delle nostre comunità, la testimonianza di una civiltà artigiana che ha saputo trasformare la terra in arte.

Questo traguardo ci impegna a fare ancora di più per i nostri ceramisti, per i giovani che vorranno imparare quest’arte e per tutti coloro che vengono a scoprire Grottole.

Ringraziamo CNA Matera per il prezioso supporto in questo percorso”.