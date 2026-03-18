Matera: pioggia e crollo delle temperature! Queste le previsioni aggiornate

Temperature in ulteriore lieve diminuzione su Matera.
Ma che tempo ci attende?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi 18 Marzo, avremo oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 4°C.
Domani Giovedì 19 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.