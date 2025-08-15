Ferrandina piange il caro Nicola, “vittima di un incidente straziante”: proclamato il lutto cittadino

“È con il cuore pesante che comunico a tutti voi la perdita del nostro caro Nicola, vittima di un incidente straziante avvenuto proprio durante i festeggiamenti di Ferragosto!

A nome dell’intera comunità di Ferrandina e dell’Amministrazione Comunale, esprimo la mia più sentita vicinanza a tutti i suoi cari.

In momenti come questi, le parole non bastano a colmare un dolore così grande!

L’intera comunità è scossa e si stringe attorno a voi, condividendo questo lutto inimmaginabile.

Il mio pensiero va anche agli tre giovani ferrandinesi rimasti feriti.

Per onorare la memoria del giovane e per rispetto della famiglia, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino e di sospendere immediatamente tutti i festeggiamenti previsti in onore del nostro patrono, San Rocco“.

Così il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti.