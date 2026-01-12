È arrivata anche a voi? Attenzione: tentativo di truffa in corso a nome del Ministero della Salute! L’avviso

Attenzione: tentativo di truffa in corso.
Come da avviso del Ministero della Salute, si apprende:
“Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute.
Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria.
Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili.
I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti.
Cosa fare:
- NON cliccare sui link;
- NON inserire dati personali o finanziari;
- CANCELLARE immediatamente il messaggio.
Per informazioni corrette fare riferimento al sito del Ministero della Salute”.