Disinfestazione a Matera: ecco il calendario degli interventi

L’Amministrazione Comunale di Matera informa la cittadinanza che, in via precauzionale e preventiva, nei prossimi giorni saranno effettuati due interventi di disinfestazione adulticida contro la zanzara comune (Culex pipiens), principale vettore del virus West Nile.

I trattamenti, eseguiti dal Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani attraverso ditta specializzata, si svolgeranno nelle seguenti date e orari:

nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto 2025, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 circa;

nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre 2025, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 circa.

Riguarderanno l’intero territorio urbano della città di Matera, inclusi i borghi, e saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Si sottolinea che si tratta di trattamenti preventivi, finalizzati a ridurre la popolazione di zanzare e il potenziale rischio di trasmissione del virus West Nile.

Ad oggi, non è stato registrato alcun caso di infezione nel territorio comunale, come confermato in diversi comunicati dalla ASM di Matera, che ha inoltre intensificato l’attività di sorveglianza entomologica e clinica.

I trattamenti saranno effettuati utilizzando PYRECIP blu MICRO E, un presidio medico chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute (Reg. n. 17757), specificamente indicato per la disinfestazione di ambienti urbani e delle aree verdi, per il controllo della zanzara comune.

Si raccomanda ai cittadini, durante gli orari indicati:

di tenere chiuse porte e finestre;

di ritirare o coprire biancheria, alimenti, ciotole per animali, giocattoli e arredi da esterno;

di non stazionare all’esterno durante le operazioni.

Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che la prevenzione è un dovere condiviso: ogni cittadino può contribuire adottando piccoli accorgimenti quotidiani, come evitare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti, e proteggersi soprattutto nelle ore crepuscolari.