Disinfestazione a Matera e nei borghi: ecco orari e raccomandazioni

L’Amministrazione Comunale di Matera informa la cittadinanza che, sempre in via precauzionale e preventiva, nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre 2025, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 circa, verrà eseguito il secondo intervento di disinfestazione adulticida contro la zanzara comune (Culex pipiens), principale vettore del virus West Nile.

L’intervento, commissionato dal Settore Ambiente Igiene e Parchi Urbani, sarà eseguito da ditta specializzata.

Riguarderà l’intero territorio urbano della città di Matera, borghi inclusi, e sarà eseguito nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Si sottolinea che tale intervento rientra nel programma di trattamenti preventivi, finalizzati a ridurre la popolazione di zanzare e il potenziale rischio di trasmissione del virus West Nile.

Nel trattamento verrà utilizzato PYRECIP blu MICRO E, un presidio medico chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute (Reg. n. 17757), specificamente indicato per la disinfestazione di ambienti urbani e delle aree verdi, per il controllo della zanzara comune.

Si raccomanda ai cittadini, durante gli orari indicati:

di tenere chiuse porte e finestre,

di ritirare o coprire biancheria, alimenti, ciotole per animali, giocattoli e arredi da esterno,

di non stazionare all’esterno durante le operazioni.

Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che la prevenzione è un dovere condiviso: ogni cittadino può contribuire adottando piccoli accorgimenti quotidiani, come evitare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti, e proteggersi soprattutto nelle ore crepuscolari.