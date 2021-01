Coronavirus Basilicata: 701 tamponi analizzati in due giorni. Ecco l’aggiornamento completo

La task force regionale comunica che nei giorni 16 e 17 gennaio sono stati processati 701 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 56 (e fra questi 53 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano:

3 cittadini di nazionalità estera in isolamento a Montalbano Jonico

2 residenti ad Acerenza

3 ad Avigliano

1 a Brienza

1 a Calvello

1 residente a Castelsaraceno in isolamento ad Acerenza

3 residenti a Lavello

2 a Matera

5 a Melfi

1 a Montalbano Jonico

1 a Muro Lucano

5 a Paterno

1 a Pietragalla

3 a Policoro

8 a Potenza

5 a Rapolla

1 a Rionero in Vulture

1 a San Chirico Nuovo

3 a Sant’Angelo Le Fratte

1 a Tramutola

5 a Venosa

Nelle stesse giornate sono decedute 3 persone (di cui 1 residente a Genzano di Lucania e 2 a Muro Lucano), e sono guarite 31 persone, di cui 27 residenti e 4 non residenti in isolamento in Basilicata.

I 27 guariti lucani risiedono:

1 a Brienza

1 a Forenza

1 a Irsina

2 a Lauria

3 a Lavello di cui uno in isolamento a Potenza

1 a Marsicovetere

4 a Matera

1 a Melfi

1 a Montalbano Jonico

1 a Paterno

1 a Policoro

3 a Potenza

1 a Pescopagano

4 a Rionero in Vulture

1 a Scanzano Jonico

1 a Venosa.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.688 di cui 6.598 in isolamento domiciliare.

Sono 5.159 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 286 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90:

a Potenza 34 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 29 in Pneumologia, 9 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 199.894 tamponi, di cui 185.142 risultati negativi, e sono state testate 125.063 persone.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)