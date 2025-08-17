Colobraro: “il fuoco è domato, ma le ferite restano. Grazie a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e cittadini che hanno lottato senza sosta”. Queste le foto della situazione

Per tre giorni Colobraro ha vissuto con il fiato sospeso: le fiamme hanno lambito le case, divorato colline, cancellato ricordi e paesaggi.

Così commenta l’amministrazione comunale:

“Le immagini che vedete raccontano la devastazione, ma anche la forza di chi non si è arreso.

Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e cittadini hanno lottato senza sosta, a terra e dal cielo, perché il paese fosse difeso.

Oggi il fuoco è domato, ma le ferite restano impresse nei nostri occhi.

Eppure, tra la cenere, c’è un seme che non smette di germogliare: la speranza di una comunità che non si piega.

Grazie a chi ci ha protetto.

Tocca a noi, adesso, prenderci cura di questa terra e rispettarla.

Ecco le foto della situazione attuale dopo il gravissimo incendio.