Cambio al vertice della Questura di Matera: l’Ugl saluta Ivagnes e dà il benvenuto a Della Cioppa

“A nome personale e della Segreteria provinciale confederale dell’Unione Generale del Lavoro di Matera, che ho l’onore di rappresentare, desidero esprimere un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo Questore di Matera, dott. Davide Della Cioppa, con il quale sono certo proseguirà quel rapporto di fattiva collaborazione che negli ultimi anni ha segnato il cammino delle istituzioni che, unitamente alle OO.SS., rappresentiamo”.

Così il Segretario territoriale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano, che contestualmente saluta e ringrazia il Questore dott.ssa Emma Ivagnes, in pensione dal 1° febbraio.

“A Della Cioppa rivolgo ora il mio augurio, confermando la più totale disponibilità a cooperare per il territorio. Un ruolo prestigioso che richiede sempre di più la piena collaborazione tra istituzioni, sindacato, enti produttivi e cittadini per affrontare e, soprattutto, risolvere le complessità che concernono la nostra comunità e tutto il territorio materano.

C’è un clima di grande serenità: tutti, indistintamente dal ruolo ricoperto e per le proprie competenze, dobbiamo collaborare e l’Ugl è pronta a lavorare per la sicurezza di tutti.

È fondamentale – conclude il Segretario Giordano – ottenere, attraverso un lavoro di squadra, di ascolto e di confronto continuo con la popolazione e le istituzioni, anche la collaborazione dei lavoratori, delle aziende e dei cittadini. È importante che si avverta la presenza delle forze dell’ordine.

Nel Metapontino si registrano diversi episodi di criminalità, ma vanno rafforzate le sedi di Polizia con più uomini e mezzi se si vogliono realmente incrementare e intensificare i controlli. Non resta che esprimere le più vive felicitazioni per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro”.