Addio a Maria Rita Parsi, voce instancabile per l’infanzia e i diritti dei minori

“Abbiamo appreso con grande commozione e dolore della scomparsa di Maria Rita Parsi.

Per i bambini e le bambine, Maria Rita Parsi c’è sempre stata.

Una compagna di viaggio per quanti sono impegnati ogni giorno per i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Indimenticabili le sue doti oratorie e la sua passione, affiancate da studio e impegno quotidiano: un connubio potente che ha fatto la differenza nei tanti luoghi nei quali si è impegnata, internazionali, nazionali, pubblici e privati.

Continueremo a sentirla al nostro fianco sulla via per garantire i diritti di chi, troppo spesso, anche in Italia, è senza voce”.

Questa la dichiarazione del Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.