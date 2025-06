Bonus bollette 2025, in arrivo un contributo di 200 euro: ecco chi ne ha diritto

Al via l’erogazione del contributo straordinario 2025 di 200 euro in bolletta che si aggancia al bonus sociale tradizionale per tutti i soggetti in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Come spiega fiscal-focus “il bonus sociale per disagio economico viene applicato in automatico sulle bollette elettriche, gas e idriche ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia.

Viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas, idrico) e ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio.

Il diritto al bonus sociale scatta se il nucleo familiare presenta un ISEE fino a 9.530 euro, con massimo 3 figli a carico oppure ha un ISEE entro i 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).

È importante sapere che se il contratto di fornitura elettrica, gas o idrica è intestato a una persona diversa dall’inquilino (es. il proprietario di casa), il bonus non viene riconosciuto, anche se si ha un ISEE valido.

Per accedere è necessario presentare la DSU per ottenere l’attestazione ISEE e ripetere la procedura ogni anno, per continuare a ricevere lo sconto per altri 12 mesi. Lo sconto del bonus sociale viene suddiviso in rate mensili.

Per esempio, se il bonus mensile è di 15 euro, in una bolletta bimestrale apparirà una riduzione di 30€.

Gli importi annuali del bonus energia elettrica 2025 variano in base alla composizione del nucleo familiare:

167,90 euro per famiglie con 1 o 2 componenti;

219,00 euro per nuclei con 3 o 4 componenti;

240,90 euro per famiglie con oltre 4 componenti.

Il valore del bonus sociale gas è stabilito dall’Autorità e varia ogni mese.

Lo sconto che le famiglie ricevono in bolletta dipende dalla stagione in cui viene applicato.

Ogni 3 mesi, il valore del bonus gas cambia, risultando più alto durante il periodo invernale, quando il consumo di gas è maggiore, e più basso nei mesi estivi, quando il consumo diminuisce.

Il bonus da 200 euro si aggiunge al bonus sociale luce e gas per chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro: in questi casi, l’erogazione avviene più rapidamente e lo sconto complessivo può superare i 500 euro all’anno.

Anche le famiglie con un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, pur senza accesso al bonus sociale ordinario, possono ricevere il contributo extra come agevolazione dedicata.

L’erogazione del contributo avverrà tra aprile e luglio 2025, nel primo trimestre utile dopo la presentazione della DSU.

Lo sconto sarà applicato direttamente in bolletta, senza ulteriori passaggi burocratici da parte del cittadino”.