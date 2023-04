Basilicata, Rosa entra in Confsal alla guida della Filcom. Auguri di buon lavoro

“A nome di tutta la Confsal Basilicata, voglio dare ufficialmente il benvenuto a Donato Rosa in Confederazione.

Per la stima che mi lega a lui e per le sue indiscusse competenze, maturate in trent’anni di attività sindacale in Uil, ritengo si possa fare un grande lavoro sul territorio”.

Queste le parole di Gerardo de Grazia (Confsal Basilicata), che prosegue:

“Per la Confsal sarà un valore aggiunto e andrà a rafforzare, con il suo ruolo di segretario regionale della Filcom-Confsal Basilicata, la nostra presenza in settori come il Commercio e il Multiservizi.

Il suo ingresso dimostra, ulteriormente, la crescita della Confsal Basilicata, ormai realtà di spessore in diversi comparti.

Gli faccio un grande in bocca al lupo e lascio eventuali polemiche fuori dalla discussione.

Il suo valore, come sempre, verrà certificato dai lavoratori”.a

