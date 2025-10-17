Basilicata, produzione di vino record. I dettagli

“Cresce la produzione vitivinicola regionale, e con essa aumenta anche la qualità dei nostri apprezzati vini.

Con il riconoscimento di “Vulture, Città del Vino 2026”, vogliamo rilanciare ulteriormente un settore che rappresenta non solo un’eccellenza del territorio, ma anche un motore di sviluppo economico e una grande opportunità per i giovani.

Puntare sull’enoturismo e sulle etichette di qualità, come DOC e IGP, significa investire nel futuro della Basilicata: nel suo artigianato, nell’accoglienza, nella ristorazione e, soprattutto, nel rilancio dei nostri borghi, che tornano a vivere e a respirare attraverso la cultura del vino”.

È quanto fa sapere il Governatore Vito Bardi.