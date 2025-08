Basilicata, “non se ne può più: tutti i giorni appiccano incendi e provocano ingenti danni alla natura e alle aziende agricole”. Ecco le foto e la denuncia di un cittadino

Incendi di continuo in Basilicata.

Così denuncia un cittadino:

“Non se ne può più nel Vulture-Melfese.

Appiccano le fiamme e provocano ingenti danni alla natura e alle aziende agricole.

E per di più è di continuo, tutti i giorni!

L’ultimo incendio è stato appiccato in più punti, in direzione della Esso in Contrada Leonessa, direzione candela.

Purtroppo con il vento anche gli argini del fiume Fiume Ofanto hanno preso fuoco.

Noi cittadini ci chiediamo: ‘è mai possibile che con tutte le telecamere che sono state installate non vengono ancora individuati i responsabili di tali atti effimeri?’.

Sono stati bruciati chilometri e chilometri di alberi e piante.

Per di più ogni giorno dobbiamo respirare questi fumi, altro che ecologia“!

Ecco le foto dell’incendio scoppiato nelle ultime ore.