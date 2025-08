Policoro, rispettiamo le nostre spiagge: presso queste strutture distribuiti gratuitamente dei portacicca in carta. L’iniziativa

𝐅𝐚𝐢 𝐮𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐜𝐨𝐠𝐚𝐳𝐞𝐛𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞!

Così invita l’amministrazione comunale che spiega:

“È attiva la campagna di PolicoroAmbiente per il rispetto delle nostre spiagge: presso gli ecogazebo che si trovano sul Lungomare, sono distribuiti gratuitamente dei portacicca in carta proprio per evitare la dispersione di mozziconi di sigarette nell’ambiente.

Di seguito ecco le date per conoscere da vicino i nostri ecogazebo estivi:

Domenica 3 Agosto

Domenica 24 Agosto

Sabato 30 Agosto

fumare fa male a noi e a chi ci sta intorno!

Lasciamo il mondo più pulito a chi verrà dopo di noi!”.

Ecco le foto dell’iniziativa.