Basilicata: la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici aiuta nella scelta i ragazzi con un open day online! Ecco come fare

Continua il percorso formativo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Basilicata istituita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 15:30 è previsto il primo OPEN DAY in modalità WEBINAR.

Il webinar intende offrire ai partecipanti una panoramica sulle attività svolte dalla Scuola.

Un’occasione da non perdere quella offerta dalla SSML di Basilicata per tutti i ragazzi, in particolar modo quelli delle classi V degli istituti d’Istruzione Superiore, che, obbligati a restare a casa in seguito alle disposizioni governative messe in atto per fronteggiare la pandemia da Coronavirus, hanno deciso, o decideranno, di proseguire gli studi dopo il conseguimento del diploma.

Infatti l’appuntamento, condotto dal Direttore della Scuola, il Prof. Nicola Montesano, è strutturato come una vera attività di orientamento durante la quale sarà presentata la SSML di Basilicata, il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, le opportunità della Scuola, il Centro Linguistico e le certificazioni linguistiche, la Rivista Scientifica “LISTEN”.

Ampio spazio, inoltre, sarà riservato proprio ai partecipanti che potranno intervenire e chiedere informazioni e chiarimenti durante la sessione del “question time” appositamente costruita per offrire loro tutte le risposte necessarie.

Il Mediatore Linguistico formatosi presso la SSML della Basilicata, ricordiamo, è una figura professionale moderna e dinamica, in grado di “mediare” tra le diverse lingue di sua competenza e di “interpretare” le diverse culture e i diversi costumi dei paesi in cui le stesse lingue sono parlate.

Di seguito il link utile per partecipare ed iscriversi all’evento online di Open Day: https://formazione.ssmlbasilicata.it/

Facciamo i complimenti alla Scuola di Mediazione Linguistica che ha investito per cogliere le esigenze del mercato attuale al fine di formare gli studenti sulle nuove lingue in forte ascesa (richieste da tante aziende) che consentono un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni il contatto diretto via email della scuola è:

info@ssmlbasilicata.it

