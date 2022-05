Al Bano contro il reddito di cittadinanza: “Non trovo manodopera per lavorare le mie terre. Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese”. Siete d’accordo?

Un nuovo nome noto si scaglia contro il Reddito di cittadinanza.

Si tratta del famoso cantante pugliese Al Bano Carrisi.

A far discutere una sua intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Interrogato sull’argomento, queste le sue dichiarazioni:

“La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola.

La causa? Il reddito di cittadinanza innanzitutto.

Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese”.

Già Alessandro Borghese e di Flavio Briatore, nei mesi scorsi, avevano rivolte parole polemiche contro la misura del Governo.

Il cuoco televisivo, si era scagliato contro i ragazzi, che:

“preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici.

E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato“.

Della stessa idea anche Briatore che ha dichiarato:

“Molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo.

Io lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera.

Anche quando il percorso glielo si offre, ben retribuito: pur garantendo stipendi adeguati e contratti a lungo termine, rifiutano.

Ho una ventina di indirizzi tra Italia ed estero: non ho problemi di reclutamento di personale a Dubai, non ho problemi in Arabia Saudita.

Ho problemi in Italia, in Inghilterra e un po’ anche in Francia.

In Inghilterra più a causa della Brexit, in Italia soprattutto a causa del reddito di cittadinanza, che è diventato la vera ambizione dei giovani.

La prima domanda che mi sento rivolgere da molti ragazzi durante i colloqui è se possono avere il weekend libero.

Io questi qui non li prendo nemmeno in considerazione, non li voglio più vedere”.

