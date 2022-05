Il Sindaco di Pisticci riceve Adele, “Donna dell’anno”: “Orgogliosi di lei e del suo valore dimostrato in Canada”! Complimenti

Stamattina, nella Casa Comunale di Palazzo Giannantonio, il Sindaco di Pisticci ha ricevuto Adele Di Leo Newton, canadese di origini pisticcese, di recente premiata dall’Oktoberfest Women of the Year, come “Donna dell’anno” nelle materie STEM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria Matematica.

Nell’occasione, il Primo cittadino ha detto:

“Per la nostra comunità è sempre motivo d’orgoglio quando i ‘figli della nostra terra’ dimostrano il loro valore, in questo caso in Canada, una terra che ospita tantissimi pisticcesi e con la quale da sempre esiste un profondo legame di amicizia che come Amministrazione intendiamo coltivare e rafforzare.

A nome dell’intera comunità, ribadisco ad Adele, accompagnata da suo figlio David, i complimenti per il successo conseguito e gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni“.

