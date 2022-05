La Basilicata oggi si stringe per l’ultimo saluto a Domenico, strappato alla vita troppo presto da un terribile incidente

Una giornata da dimenticare, quella del 21 Maggio, per la comunità di Ruoti.

Dopo aver appreso del rapimento di alcuni concittadini in Mali, un nuovo dramma ha scosso ancora la comunità.

Con questo messaggio il Comune si rivolgeva alle famiglie colpite:

“Una tragica notizia scuote ulteriormente la nostra comunità.

A seguito del gravissimo incidente avvenuto nella notte scorsa, il Sindaco Anna Scalise e l’amministrazione comunale si stringono al dolore delle famiglie De Carlo e Cariello per la perdita di Domenico e la situazione gravissima in cui versa Paola“.

Ad oggi l’Amministrazione informa i cittadini che:

“il Sindaco, con ordinanza n. 10, ha disposto per la giornata del 24 maggio 2022, la proclamazione del lutto cittadino, giorno nel quale si svolgeranno le esequie del giovane Domenico De Carlo, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 mediante:

l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale listata a lutto;

la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10.30 alle ore 13.00 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.

E’ vietata, nella suddetta fascia oraria qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

Il primo cittadino ha invitato il dirigente scolastico a far osservare, alle ore 11.00, in tutte le classi, un minuto di raccoglimento e tutto il personale comunale a fermarsi in segno di rispetto e di dolore per la dipartita di Domenico.

La cittadinanza è invitata a partecipare al minuto di silenzio”.

