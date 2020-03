Acquedotto Lucano cerca questa figura: ecco fino a quando è possibile fare domanda

Acquedotto Lucano, in un comunicato ufficiale, fa sapere che:

“Scade il 5 Marzo 2020 il termine entro il quale è possibile inviare la domanda di ammissione alla procedura di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) laureato in Giurisprudenza da inserire nella sede di Potenza.

La selezione è riservata ai disabili iscritti nell’elenco di cui all’art.1 della legge n. 68/99 tenuto dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento in Basilicata (ARLAB).

L’avviso di selezione e la domanda di ammissione sono scaricabili dal sito internet di Acquedotto Lucano Spa all’indirizzo www.acquedottolucano.it nella sezione ‘Selezioni’.

Scade, invece, il 9 Marzo 2020 il termine ultimo per la partecipazione alla ‘Indagine di mercato per la Locazione dell’/degli immobile/i da adibire ad uso esclusivo delle attività direzionali ed amministrative di Acquedotto Lucano S.p.a. sedi di Potenza e di Matera‘.

Per i dettagli in merito alle caratteristiche dell’immobile, ai requisiti richiesti, agli importi a base d’asta si rimanda al capitolato a base di gara, liberamente accessibile e scaricabile, in maniera diretta e completa, sul sito internet della stazione appaltante www.acquedottolucano.it nella sezione ‘bandi, avvisi e procedure di gara’”.