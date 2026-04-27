Meteo: su Matera temperature oltre i 20°. Ecco le previsioni

Su Molise, Puglia e Basilicata mantengono le condizioni di stabilità anche oggi con locali addensamenti nelle ore diurne sull’Appennino.
A seguire, il lieve rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo apporterà tempo stabile e ampiamente soleggiato fino al 29; il 30 una perturbazione sui balcani determinerà nuovo peggioramento con piogge e rovesci sparsi, ma resta ancora da confermare e dettagliare.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 28 Aprile, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 12°C.
Mercoledì 29 Aprile avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.