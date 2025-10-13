Accadeva oggi: il 13 Ottobre 1917 la Madonna di Fatima compiva il grande miracolo del sole affinché “tutti potessero credere”! Ecco la storia

Il 13 Ottobre, secondo la tradizione cattolica, ricorre l’anniversario di un evento collegato alle Apparizioni Mariane della Madonna di Fatima.

Infatti il 13 Ottobre 1917 a Cova da Iria (Conca di Iria), una località vicino alla città portoghese di Fatima, la Madonna si manifestò per la sesta e ultima volta a tre pastori bambini: Lucia dos Santos (10 anni) e due suoi cugini, i fratelli Francisco e Giacanta Marto (di 9 e 7 anni).

Le apparizioni erano cominciate il 13 Maggio precedente.

La Madonna aveva promesso quel giorno ai piccoli veggenti un grande miracolo, affinché tutti credessero.

La notizia era arrivata ovunque, anche grazie alla rilevanza che l’annuncio aveva avuto sulla stampa portoghese.

Al punto che, fin dalla vigilia, gruppi di pellegrini si erano messi in cammino scalzi.

In pieno giorno la vallata era stracolma di gente: erano presenti dalle 70 alle 100mila persone.

Erano presenti anche diversi giornalisti, scienziati e increduli.

Esattamente alle ore 12 (mezzogiorno) le nubi si diradarono e cessò la pioggia battente, che aveva reso il terreno fangoso.

In quel momento Lucia gridò:

“Silenzio! Silenzio! Viene la Madonna, viene la Madonna!”.

Mentre i tre fanciulli contemplavano estatici l’apparizione mariana, ebbe inizio il miracolo annunziato sotto gli occhi sbalorditi delle migliaia di persone accorse.

Tutte riferirono di aver visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa dieci minuti.

Cominciò a muoversi velocemente, a roteare, sembrava si dovesse staccare dal cielo e precipitare sulla folla.

La gente ammirò quel prodigio guardando i movimenti del sole per minuti senza rimanere accecati.

Quanto il disco solare tornò al proprio posto, la folla che aveva gli abiti letteralmente inzuppati di pioggia, si rese conto che indossava vestiti completamente asciutti, così come miracolosamente asciutto era il terreno.

I piccoli veggenti videro anche, vicino al sole, Gesù, Maria e San Giuseppe che impartivano la Grande Benedizione sul mondo.