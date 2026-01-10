A Policoro una mattinata di sport, dimostrazioni e incontri per avvicinarsi al Baseball5. Ecco il programma

Baseball5: si parte da Policoro!
Domani, Domenica 11 gennaio, al Palaercole di Policoro, prende il via il primo evento preparatorio in vista dei Campionati Italiani di Baseball5, che si svolgeranno proprio a Policoro il 21 e 22 marzo.
Il Comune di Policoro ospita e invita le squadre Campioni d’Italia per presentare e far conoscere il Baseball5: uno sport giovane, dinamico e inclusivo, pronto a conquistare appassionati e curiosi di tutte le età.
Una mattinata di sport, dimostrazioni e incontri per avvicinarsi al Baseball5, conoscere i protagonisti e vivere da vicino l’energia di una disciplina in forte crescita.
Commenta l’Assessore allo Sport, Giuseppe Montano:
“C’è grande soddisfazione di ospitare nel nostro Palaercole una disciplina per la prima volta.
Policoro è sempre più centrale nel panorama nazionale per le Federazioni sportive che trovano qui la location ideale per valorizzare la propria disciplina.
Faccio un appello ai bambini e ragazzi della nostra comunità di partecipare alla manifestazione anche perché potranno provare questa pratica sportiva vicino a giocatori della Nazionale”.
Ingresso gratuito e libero
Il cammino verso i Campionati Italiani è iniziato.
Policoro è pronta!
Ecco il programma della giornata.