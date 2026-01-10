A Policoro una mattinata di sport, dimostrazioni e incontri per avvicinarsi al Baseball5. Ecco il programma

Baseball5: si parte da Policoro!

Domani, Domenica 11 gennaio, al Palaercole di Policoro, prende il via il primo evento preparatorio in vista dei Campionati Italiani di Baseball5, che si svolgeranno proprio a Policoro il 21 e 22 marzo.

Il Comune di Policoro ospita e invita le squadre Campioni d’Italia per presentare e far conoscere il Baseball5: uno sport giovane, dinamico e inclusivo, pronto a conquistare appassionati e curiosi di tutte le età.

Una mattinata di sport, dimostrazioni e incontri per avvicinarsi al Baseball5, conoscere i protagonisti e vivere da vicino l’energia di una disciplina in forte crescita.

Commenta l’Assessore allo Sport, Giuseppe Montano:

“C’è grande soddisfazione di ospitare nel nostro Palaercole una disciplina per la prima volta.

Policoro è sempre più centrale nel panorama nazionale per le Federazioni sportive che trovano qui la location ideale per valorizzare la propria disciplina.

Faccio un appello ai bambini e ragazzi della nostra comunità di partecipare alla manifestazione anche perché potranno provare questa pratica sportiva vicino a giocatori della Nazionale”.

Ingresso gratuito e libero

Il cammino verso i Campionati Italiani è iniziato.

Policoro è pronta!

Ecco il programma della giornata.