A Policoro, Metaponto e Tricarico tornano i musei gratis! Ecco quando

Il 7 dicembre 2025 si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.
Di seguito l’elenco (e i rispettivi orari di apertura) dei musei lucani afferenti alla Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata che aderiscono all’iniziativa:
GRUMENTO
Museo Archeologico | 08:30 – 19:30
Parco Archeologico | 09:00 – 12:30 e 14:00 – 16:30
Senza differimento della chiusura
METAPONTO
Parco Area Urbana | martedì-giovedì 08:30 – 13:30
Tavole Palatine | martedì-domenica ore 08:30 – 19:30
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
Lunedì chiusura settimanale per tutti i siti
MURO LUCANO
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
POLICORO
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30)
Parco Archeologico | 09:00 – 16:30 (biglietteria chiusura alle 16:00)
POTENZA
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00
TRICARICO
Museo Palazzo Ducale | 10:00 – 16:00