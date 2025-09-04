ULTIME NEWS

A Policoro Fabrizio Moro in concerto!

4 Settembre 2025

Notte di Heraclea il 13 Settembre a Policoro.

Una serata speciale tra musica, cultura e divertimento sotto le stelle della Magna Grecia.

Tra gli ospiti più attesi: Fabrizio Moro in concerto.

Appuntamento in Piazza Dante – Piazza Eraclea.