A Policoro Fabrizio Moro in concerto!

Notte di Heraclea il 13 Settembre a Policoro.
Una serata speciale tra musica, cultura e divertimento sotto le stelle della Magna Grecia.
Tra gli ospiti più attesi: Fabrizio Moro in concerto.
Appuntamento in Piazza Dante – Piazza Eraclea.
Notte di Heraclea il 13 Settembre a Policoro.
Una serata speciale tra musica, cultura e divertimento sotto le stelle della Magna Grecia.
Tra gli ospiti più attesi: Fabrizio Moro in concerto.
Appuntamento in Piazza Dante – Piazza Eraclea.
Notte di Heraclea il 13 Settembre a Policoro. Una serata speciale tra musica, cultura e divertimento sotto le stelle della Magna Grecia. Tra gli ospiti…
Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato all’avvio dell’anno…
Dal 2 settembre, dopo il Welcome Day tenutosi il giorno precedente, hanno preso avvio, per gli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,…
“La Regione Basilicata, come ho già dichiarato in passato, ha tutte le intenzioni di mantenere il collegamento Frecciarossa Taranto-Roma via Potenza. È questo l’obiettivo che…
“La scomparsa a Bologna di Nino Fornario, lascia tutto il mondo delle associazioni lucane in Italia, senza parole. Rileva Luigi Scaglione Presidente del Centro Studi…
“Sono soddisfatto che in Consiglio Comunale a Matera, nella seduta del 2 Settembre 2025, sia stato approvato il mio emendamento che riconosce nel pane e…
Giorgio Armani è morto oggi, Giovedì 4 Settembre. Aveva 91 anni. Questo il comunicato del gruppo: «Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa…
“È necessario e urgente un piano straordinario per affrontare le gravi criticità del sistema sanitario lucano. Servono interventi immediati per rilanciare la medicina territoriale, potenziare…
Il Comitato Regionale Fipav Basilicata organizza il corso gratuito per diventare Arbitro di Pallavolo. Possono iscriversi al corso ed essere nominati arbitri i cittadini (maschi…
Mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 17:00 con il patrocinio della Provincia di Matera si terrà l’inaugurazione del 28° anno accademico dell’UNITEP, Università della Terza…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Viviana Verri e Alessia Araneo (Consigliere regionali M5S Basilicata): “Nei giorni scorsi Trenitalia ha annunciato la sospensione della…
Bernalda si prepara a salutare l’estate con un appuntamento speciale, tra musica, arte, cultura e promozione territoriale. Il 7 settembre, in Corso Italia, andrà in…
Il Matera Film Festival (#MFF6) sbarca al Lido. Durante la ’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, nell’ Italian Pavilion – Sala Tropicana 2 dell’Hotel Excelsior sono…