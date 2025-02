A Pisticci un nuovo strumento di monitoraggio sulla qualità dell’aria e sulle condizioni ambientali del territorio. Ecco i primi dati

A un anno dall’adozione di Gretacar, il sistema di monitoraggio ambientale sviluppato e brevettato dall’azienda pisticcese Ecosud s.r.l. e installato su alcuni veicoli della Polizia locale , emergono i primi dati: un’analisi dettagliata sulla qualità dell’aria e sulle condizioni ambientali del territorio.

Grazie a questa iniziativa, il Comune ha raccolto dati in tempo reale su qualità dell’aria, inquinamento atmosferico e condizioni climatiche.

L’integrazione del tracciamento GPS ha inoltre permesso di mappare dinamicamente il territorio e intervenire con maggiore precisione nelle aree critiche.

Domenico Albano, sindaco di Pisticci, ha dichiarato:

“I risultati ottenuti ci permettono di avere una visione chiara dello stato ambientale del nostro Comune e di adottare misure mirate per la tutela della salute della nostra comunità e del nostro ecosistema.

L’impiego di Gretacar ha reso possibile un monitoraggio diffuso e costante, e contribuisce in maniera efficace alla strategia di sostenibilità del nostro Comune.

I dati raccolti in questo primo anno rappresentano la base per nuove strategie di miglioramento della qualità dell’aria e per politiche ambientali sempre più efficaci”.

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Rossana Florio, ha aggiunto:

“Come Amministrazione, siamo già al lavoro su questo fronte.

Ecosud s.r.l., azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore del monitoraggio ambientale, ha sviluppato il sistema Gretacar con l’obiettivo di fornire strumenti innovativi per il controllo della qualità dell’aria e delle condizioni climatiche.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, Ecosud supporta enti pubblici e privati nella raccolta e analisi di dati ambientali fondamentali per la tutela del territorio.

La collaborazione tra Ecosud e il Comune di Pisticci dimostra come pubblico e privato possano unirsi per il benessere delle comunità, offrendo un modello di innovazione e sostenibilità replicabile altrove”.