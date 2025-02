A Policoro una mattinata per donare. Ecco l’iniziativa

In occasione della settimana del donatore rotariano il Ratary club Siritide – Policoro, in collaborazione con la Fidas sezione di Policoro, Sabato 22 Febbraio dalle ore 8.00 alle ore 12:00 presso l‘Ambulatorio A.S.L. sito in via Brennero 55, organizza una giornata in cui invita tutti a compiere un atto d’amore, donare il proprio sangue.

Un gesto importante che il club policorese promuove attraverso un’intensa campagna di sensibilizzazione portata avanti sia tramite i propri soci che mediante familiari e conoscenti, perché questo piccolo atto racchiude in sé un grande messaggio, il poter salvare delle vite.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono riportato in locandina.