A Pisticci un appuntamento che unisce libri cultura e magia natalizia. L’iniziativa

𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, nell’ambito del programma delle festività natalizie, vi aspetta per un appuntamento che unisce 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶, 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗮 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮, pensato per grandi e piccoli.
Come ogni anno, si premieranno 𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 (𝟬–𝟭𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶) che hanno preso in prestito 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱.
Appuntamento 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟬 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘, in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬 (𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼).
Un momento dedicato alla 𝗹𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮, alla 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 e alla 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲.
𝗤𝘂𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗲̀ 𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗼…
Di seguito le locandine con i dettagli.