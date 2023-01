A Matera riprendono le riprese del Film “Pins and Needles”: per i cittadini questo parcheggio a disposizione e il servizio di navetta sostitutiva! Ecco i dettagli

Per i cittadini materani arrivano ulteriori aggiornamenti sulle riprese del film “Pins and Needles”.

Si ricorda che le riprese del film termineranno a Gennaio 2024.

Il film sarà una “comedy” divertente su alcuni racconti della Bibbia.

Il protagonista sarà l’attore francese Omar Sy, conosciuto grazie al film “Quasi Amici”.

Omar Sy è nato a Trappes (Francia) il 20 gennaio 1978.

E’ un attore, comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane.

Per via della riprese sono previste modifiche alla circolazione.

Ecco l’annuncio della Produzione:

“Gentili residenti,

Vi confermiamo che dal 9 al 13 Gennaio 2023 sarà a vostra disposizione l’utilizzo del parcheggio in Via Saragat e il servizio di navetta sostitutiva con orari e percorsi illustrati nella tabella allegata.

Vi ringraziamo per la vostra cortese collaborazione.

Cordiali Saluti”.

