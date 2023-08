A Matera rinnovo delle Promesse Matrimoniali per queste coppie. Ecco come prenotare la ricorrenza

In occasione del triduo di preparazione per la Festa di Sant’Eustachio, patrono di Matera, l’Associazione Maria SS. Della Bruna promuove, insieme alla Parrocchia Cattedrale, il rinnovo delle Promesse Matrimoniali per le coppie che quest’anno festeggiano il loro 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio.

Per prenotare la ricorrenza e indicare le generalità delle coppie, è possibile:

scrivere all’indirizzo email info@festadellabruna.it o inviare un messaggio Whatsapp ai numeri:

338 3635470 (Francesca);

389 9597235 (Carmen).

Le prenotazioni saranno raccolte entro e non oltre il 10 settembre 2023.

Il triduo si celebrerà nei giorni:

domenica 17 settembre (rinnovo promesse 10° e 60° anniversario di matrimonio);

lunedì 18 settembre (rinnovo promesse 25°anniversario di matrimonio);

martedì 19 settembre (rinnovo promesse 50°anniversario di matrimonio).

Di seguito la locandina con i dettagli.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)