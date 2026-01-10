A Matera le edicole votive erano vere e proprie opere d’arte, testimonianze di fede e storia. L’evento con suggestive immagini d’epoca

Nell’ambito del palinsesto “Devoti in devozione”, curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, Domenica 11 Gennaio alle ore 10.00, nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova a Matera, è in programma la presentazione del volume “Edicole votive a Matera. Arte, devozione e memoria urbana” (Antros editore), a cura di Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino ed Elena Baldassarre.

Presentano Leo Montemurro e Ferdinando Trotta.

Intervengono Annalisa Corazza, sostenitrice del progetto editoriale, e i coautori Nicola Laricchia e Elena Baldassarre, firme della rivista trimestrale di storia e cultura del territorio Mathera.

Accompagnamento musicale a cura di Pietro Nicola Locantore.

“Edicole votive a Matera” narra riflessi di storia e tradizione delle edicole votive.

Alcune rappresentano vere e proprie opere d’arte, mentre altre sono semplicemente testimonianze di fede e di storia.

Sono state catalogate e geolocalizzate ben 116 edicole, in più casi mai censite prima.

Per quelle oggi distrutte, asportate, sostituite o vandalizzate, è stato possibile recuperare suggestive immagini d’epoca, spesso inedite.

Le splendide foto del ricco volume sono state messe a disposizione dall’Archivio Antros (Raffaele Paolicelli), dall’Associazione Muv Matera (Enza Doria, Claudio Bernardi, Nicola Laricchia e Antonio Lionetti), dall’Archivio storico Muv Matera (Augusto Viggiano, Michele Masciandaro, Gregorio Cozzolino, Collezione Vincenzo Sarra), dal Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera (Domenico Fiore), dal volume Sassi e Santi (Enzo Antonucci).

Ingresso gratuito.

Ecco i dettagli.