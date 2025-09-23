A Matera la più grande maratona per la lotta ai tumori del seno. Ecco come iscriversi

Si è svolta oggi a Matera la conferenza stampa di presentazione della Race For the Cure che si svolgerà nella città dei Sassi dal 26 al 28 settembre.
Alla presentazione dell’iniziativa ha partecipato anche il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo che ha ribadito l’impegno costante dell’Azienda nella prevenzione del tumore al seno.
L’ASM partecipa alla Race for the cure con la propria squadra capitanata da Rossella Mancusi.
Per iscriversi alla Race for the Cure con la squadra ASM basta seguire il link qui sotto.
https://www.raceforthecure.it/race/team/49/detail/11380