A Marconia la fiaccolata per la Palestina: ecco il programma

Sabato 11 ottobre 2025 si terrà a Marconia una fiaccolata pubblica a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in atto nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa è promossa da un gruppo spontaneo di cittadine e cittadini, associazioni, realtà sociali e sindacali, movimenti e forze politiche del territorio, e ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Pisticci.

Una mobilitazione dal basso, condivisa e trasversale, per affermare verità, giustizia e diritti umani di fronte a una tragedia che non può essere ignorata né ridotta a un semplice conflitto.

Oggi più che mai, restare in silenzio significa voltarsi dall’altra parte. Prendere posizione è un dovere.

La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:

ore 17:30 – raduno in Piazza Elettra

ore 18:00 – partenza del corteo per le vie della città

ore 19:00 – ritorno in Piazza Elettra con flash mob collettivo

A seguire: interventi pubblici, parole di pace e testimonianze

La fiaccolata si inserisce nel solco della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Pisticci il 31 maggio 2025, che ha condannato con forza tanto l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, quanto la risposta militare sproporzionata condotta da Israele contro la popolazione civile.

Quel documento ha riconosciuto la gravità dei crimini in corso e ha espresso sostegno alla prospettiva “Due popoli, due Stati”, con il riconoscimento formale dello Stato di Palestina.

Alla luce delle violazioni documentate da organizzazioni indipendenti come Amnesty International, Human Rights Watch e Medici Senza Frontiere, la fiaccolata intende rappresentare un segno di partecipazione civile consapevole e un invito a non voltarsi dall’altra parte.

Tutte le persone, le realtà sociali e civiche del territorio sono invitate a partecipare e a condividere un momento di riflessione collettiva, nel segno della pace, a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in corso.