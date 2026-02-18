Violento maltempo a Matera e provincia: danni a proprietà, auto e strade! Gli interventi dei Vigili del fuoco

Una violenta ondata di vento ha interessato l’intera provincia di Matera a partire dalla giornata di ieri, 17 febbraio, protraendosi per tutta la notte appena trascorsa.
I Vigili del Fuoco sono stati impegnati senza sosta con il dispiegamento di tutte le squadre disponibili sul territorio.
Al momento si contano poco meno 60 interventi portati a termine, con numerose richieste ancora in fase di gestione.
L’attività operativa si è concentrata principalmente sulla messa in sicurezza di alberi pericolanti o abbattuti, che in diversi casi hanno causato danni a proprietà, autovetture e infrastrutture.
Significativi anche gli interventi per il ripristino della sicurezza su tetti e coperture, danneggiati dalle forti raffiche.
L’emergenza ha colpito in modo trasversale la provincia, con particolare intensità nelle zone del Materano e del Policorese.
Le richieste di soccorso sono pervenute dai comuni di Matera, Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Montalbano Jonico, Bernalda, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, Grassano, Grottole, Salandra e Aliano.
Nonostante l’alto numero di danni materiali registrati, la situazione è costantemente monitorata dalle squadre di soccorso, che restano operative per garantire la pubblica incolumità e il ripristino della viabilità laddove compromessa.
Ecco le foto.