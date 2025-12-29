Vincenzo dell’IIS Fermi di Policoro tedoforo per un giorno. Complimenti!

Questa mattina Pisticci è stata attraversata dalla Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, simbolo di sport, pace e condivisione.
Cinque tedofori, hanno avuto l’onore di accompagnare la fiamma nel cuore del paese, percorrendo ciascuno 200 metri.
Tra loro anche Vincenzo Carbone, alunno della classe 4ª BT dell’IIS Fermi di Policoro, selezionato attraverso una candidatura personale ed esterna al contesto scolastico, è stato protagonista di un momento di grande valore simbolico e umano.
A rappresentare l’Istituto era presente la professoressa Rita D’Argenio, a testimonianza del legame tra la scuola e il territorio.