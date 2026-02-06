Vetrina internazionale per Matera e provincia: “insieme è possibile costruire un futuro solido e attrattivo”. Ecco i dettagli

“Insieme per Matera e provincia: progettare il futuro del territorio” è il tema della conferenza in programma martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano, nello stand dell’APT Basilicata.

La Provincia di Matera sarà protagonista con un appuntamento pensato per mettere al centro il turismo come risorsa strategica e leva di sviluppo per l’intera area provinciale.

L’incontro nasce con un obiettivo chiaro: sostenere e rafforzare la promozione e l’attrattività dei 31 Comuni della provincia attraverso un’azione sinergica, capace di valorizzare identità, eccellenze e potenzialità in una visione unitaria.

Un percorso condiviso che punta a consolidare la presenza della Basilicata sui mercati nazionali e internazionali, favorendo una narrazione coerente e competitiva del territorio.

La conferenza rappresenterà inoltre un focus dedicato al turismo, settore considerato a pieno titolo una risorsa imprescindibile per la regione e un volano fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale.

L’obiettivo è mettere in rete esperienze, strategie e progettualità, promuovendo un modello di sviluppo che unisca innovazione, sostenibilità e identità locale.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, dichiara:

“La BIT è una vetrina internazionale di grande valore e la nostra presenza vuole testimoniare la volontà di costruire un percorso condiviso tra tutti i Comuni del territorio.

Solo attraverso una strategia unitaria possiamo rafforzare la nostra attrattività, valorizzare le nostre eccellenze e offrire nuove opportunità di crescita alle comunità locali.

Matera e la sua provincia hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste nel panorama turistico nazionale e internazionale, e questa conferenza rappresenta un passo importante in quella direzione”.

L’appuntamento alla BIT sarà dunque un’occasione per presentare visioni, strumenti e prospettive future, con l’intento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali, nella consapevolezza che solo insieme è possibile costruire un futuro solido e attrattivo per Matera e la sua provincia.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Vito Bardi, della Direttrice dell’APT Basilicata, Margherita Sarli, e del Presidente Mancini, gli interventi dei sindaci del Materano.

Nel corso dell’evento verrà inoltre proiettato un video promozionale commissionato dalla Provincia di Matera.