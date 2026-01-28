Vento e pioggia su Matera ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, giovedì 29 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.
Invece, venerdì 30 Gennaio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.