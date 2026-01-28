Il Questore Ivagnes lascia Matera: auguri di buon pensionamento

Il Questore Ivagnes si accinge a lasciare la Questura di Matera.

Dal 1° febbraio andrà in pensione per raggiunti limiti di età.

Queste le sue parole:

“Giunta all’ultimo tratto di un percorso professionale, iniziato nel 1988, desidero ringraziare tutti coloro con i quali ho condiviso questi tre anni da Questore della Provincia di Matera, per le tante relazioni umane che si sono create e consolidate, improntate al rispetto ed alla stima reciproci: autorità religiose, politiche, civili e militari, esponenti del mondo del lavoro, della stampa, della cultura e del volontariato, cittadini.

Dare sicurezza è un lavoro complesso, un lavoro di squadra, dove ho cercato di dare il mio contributo con impegno, passione, orgoglio e sacrificio.

Mi sono avvicinata a questa comunità con grande attenzione ed inevitabile curiosità per le tradizioni ed i valori di cui è portatrice, imparando ad amare il suo fascino antico e ad apprezzarne la garbata accoglienza.

Infine, un saluto carico di emozione ed un ringraziamento senza tempo alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia di Matera.

Insieme a tutti gli altri colleghi, quelli ancora impegnati sul territorio della nostra Italia, quelli che, prima di me, hanno concluso il loro percorso professionale, quelli che ci sono stati sottratti anzitempo, avete rappresentato una grande, immensa, straordinaria Famiglia, parte integrante ed insostituibile della mia vita”.