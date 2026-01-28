Basilicata, albero caduto e auto distrutte su questa strada! Rallentamenti su questo tratto, massima attenzione

Disagi lungo la strada statale Potenza-Melfi, dove un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento che da ore stanno colpendo il Vulture-Melfese.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra le uscite di Melfi Stadio e Rapolla, coinvolgendo due veicoli in transito: uno completamente distrutto dall’impatto e un altro gravemente danneggiato.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale, Stradale e di Stato, un’ambulanza del 118 e il personale dell’Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella rimozione dell’albero.

La gestione del traffico, rallentato e ad una sola corsia, è regolata dalle Forze dell’Ordine.

Raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Queste alcune foto.